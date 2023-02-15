Песков заявил, что Путин получает информацию о ходе спецоперации в режиме онлайн

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с военными и регулярно получает от них информацию о ходе спецоперации РФ на Украине.

Он сказал об этом, когда журналисты попросили его прокомментировать сообщения о том, что украинские войска расстреляли группу медиков под Угледаром.

"По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию – постоянно, регулярно и в режиме онлайн", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что российская сторона уже не раз призывала и продолжает просить международное сообщество обратить внимание на преступные действия киевского режима и украинских военнослужащих. Они нарушают "все возможные и невозможные международные правила и нормы", резюмировал он.

Ранее сообщалось, что украинский военнопленный сознался в расстреле мирных жителей в Мариуполе. По словам мужчины, украинские солдаты расстреляли восемь человек из автоматов.

В ночь на 24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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