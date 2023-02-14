Песков заявил, что наличие иностранных наемников в ВСУ не изменит ход СВО

Фото: АР/Alexandru Dobre

Участники спецоперации на Украине часто слышат иностранную речь от сражающихся на стороне противника наемников, это не является секретом. Однако это не изменит ход спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что иностранная речь звучит достаточно давно.

"Вы меня спрашиваете вопросы, связанные непосредственно с нюансами проведения специальной военной операции, лучше их адресовать министерству обороны. То, что наши военные на передовой слышат иностранную речь, иностранных наемников, – это не секрет, это не событие последний дней", – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что вмешательство наемников может лишь затянуть событие и доставить больше страданий жителям Украины, однако на ход СВО это не повлияет.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым заявил, что РФ станет победительницей в нынешнем противостоянии. Политики обсудили борьбу с нацистами и с европейскими государствами, которые подпали под влияние США. Путин и Зюганов сошлись во мнениях, что РФ обязательно победит.



Глава Росгвардии заявил о росте числа наемников из Европы в зоне СВО

Для начала переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева – Песков

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!