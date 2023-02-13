Путин заявил, что Россия одержит победу в нынешнем противостоянии

Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин во время встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым подчеркнул, что РФ станет победительницей в нынешнем противостоянии. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы обязаны победить и победим", – заявил Зюганов, обсуждая борьбу с нацистами и с европейскими странами, которые подпали под влияние США.

Путин согласился и подчеркнул, что так и будет.

Ранее в Великобритании заявили, что Украина не сможет одержать победу над российской армией. Пользователи прокомментировали публикацию о том, что РФ отправила европейцам жесткое послание на фоне дискуссий о предполагаемой передаче истребителей Киеву.

Британцы призвали Владимира Зеленского принять тот факт, что Украина не получит боевые самолеты.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию. О ее начале в ночь на 24 февраля объявил Владимир Путин.



Для начала переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева – Песков

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!