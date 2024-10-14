Песков заявил об опасении стран ЕС из-за реакции России на их роль на Украине

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Страны Европы опасаются реакции России на рост степени их вовлеченности в конфликт на Украине, заявил газете "Известия" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что их опасения связаны с тем, что Москва открыто заявила о том, какая реакция может последовать с ее стороны.

"В остальном изменений в данной ситуации нет", – сказал Песков, отвечая на вопрос, изменились ли отношения европейских государств к конфликту.

Политик добавил, что Европа продолжает оказывать Киеву поддержку и фактически прямо и косвенно вовлечена в ситуацию на Украине.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продлит мандат своей военной миссии на Украине сразу на 2 года. Кроме того, Боррель отмечал, что военная помощь Евросоюза Украине достигла 43,5 миллиарда евро. По его словам, если также учитывать помощь в гражданской сфере, то итоговые цифры превысят 100 миллиардов евро.

При этом глава европейской дипломатии подчеркивал, что ЕС не хочет воевать с РФ. По его мнению, разрешение для ВСУ бить по территории России не является признаком участия европейских стран в вооруженном конфликте.