Песков заявил, что многие страны не приемлют основанные на диктате отношения

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Международные отношения, которые основываются на диктате одной страны над другой, не приемлют многие государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему БРИКС боятся на Западе.

"БРИКС – это гораздо более демократичное объединение, которое именно предлагает абсолютно равноправное взаимоуважительное взаимодействие, сотрудничество", – сказал Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, такое сотрудничество более привлекательно в нынешней ситуации, когда все больше стран склоняются к необходимости в выстраивании отношений по-новому.

Саммит БРИКС состоится 22–24 октября в Казани. Приглашения направлены 38 странам мира, 32 из которых уже приняли их. Ожидается, что Владимир Путин проведет в Казани около 20 двусторонних встреч, которые начнутся уже с 21-го числа.

При этом формальные заявки на вступление в БРИКС уже подали Таиланд, Бангладеш, Гондурас, Индонезия, Нигерия, Государство Палестина, Сенегал, Алжир, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Казахстан, Куба, Бахрейн, Вьетнам и Кувейт.

В свою очередь, власти Сербии рассматривают присоединение к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз (ЕС).