В Кремле оценили заявления Анкары о сохранении собора Святой Софии

13:58
Фото: AP Photo/Emrah Gurel
Заявления Анкары о том, что собор Святой Софии в Стамбуле сохранится как памятник ЮНЕСКО, который смогут посещать все желающие, восприняли в Москве с удовлетворением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, важно, чтобы собор был сохранен в том виде, в котором он сейчас.
"Мы слышали заявления наших турецких коллег и президента Турции в первую очередь о том, что Святая София будет сохранена и что доступ туда будет оставаться открытым, это вызывает удовлетворение", – приводит слова Пескова РИА Новости.
13 июля Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос превращения собора Святой Софии в мечеть. В телефонном разговоре с турецким коллегой Путин отметил обширную реакцию российской общественности, которую вызвало это решение. Эрдоган, в свою очередь, заверил, что все христианские святыни сохранят.
Ранее Госсовет Турции одобрил изменение статуса собора Святой Софии. Таким образом, было аннулировано решение от 1934 года, согласно которому Айя-София была музеем.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что религиозное сооружение сохранится как объект культурного наследия ЮНЕСКО. При этом он отметил, что все комментарии, нарушающие суверенное право Турции, страной отметаются.
В РПЦ же выразили сожаление в связи с тем, что слова патриарха Кирилла о долге цивилизованного государства по поддержке равновесия не были услышаны турецкой стороной.
В соборе Святой Софии планируют затемнять христианские фрески – турецкие СМИ
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