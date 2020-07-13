Турция планирует сохранить собор Святой Софии как объект культурного наследия

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Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что собор Святой Софии сохранится как объект культурного наследия ЮНЕСКО после превращения в мечеть. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы категорически отвергаем комментарии, которые нарушают суверенное право Турции. Споры здесь неуместны. Мы уважаем мнение тех, кто хочет, чтобы этот объект сохранялся как всемирное наследие. Но когда он был открыт как мечеть много лет назад, ничего в нем не разрушалось", – заявил он.

Чавушоглу раскритиковал в том числе власти Греции и отметил, что в Афинах нет вообще ни одной мечети. По словам главы турецкого МИД, мусульмане испытывают притеснение в Западной Фракии.

Также министр отреагировал на обвинения в том, что из-за внутренней политики была нарушена воля турецкого лидера Кемаля Ататюрка. Чавушоглу объяснил, что страна в любом случае следует целям, которые поставил национальный герой в период своего правления.

Госсовет Турции (Высший административный суд страны) одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть 10 июля. С 1934 года религиозное сооружение выполняло роль музея.

