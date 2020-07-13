Путин обсудил с Эрдоганом изменение статуса собора Святой Софии

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Президент Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос превращения собора Святой Софии в мечеть, сообщает RT.

В телефонном разговоре с турецким коллегой Путин отметил обширную реакцию российской общественности, которую вызвало это решение.

Эрдоган же подчеркнул, что все христианские святыни будут сохранены. Кроме того, превращение Айи-Софии в мечеть, по словам турецкого президента, не повлияет на доступ к объекту всех желающих.

Ранее Госсовет Турции одобрил изменение статуса собора Святой Софии. Таким образом, было аннулировано решение от 1934 года, согласно которому Айя-София была музеем.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что религиозное сооружение сохранится как объект культурного наследия ЮНЕСКО. При этом он отметил, что все комментарии, нарушающие суверенное право Турции, страной отметаются.

В РПЦ же выразили сожаление в связи с тем, что слова патриарха Кирилла о долге цивилизованного государства по поддержке равновесия не были услышаны турецкой стороной.