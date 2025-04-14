Песков не прокомментировал сообщения СМИ о переговорах Москвы и Киева в Анкаре

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не прокомментировал информацию турецких СМИ о якобы запланированных в Анкаре переговорах Москвы и Киева по вопросу безопасности судоходства в Черном море.

Как уточнил пресс-секретарь президента России, он не понимает, о чем писали издания. Подтвердить встречу представителей России и Украины Песков не смог.

По данным CNN Türk, встреча должна пройти 15–16 апреля в штабе Военно-морских сил (ВМС) Турции. Однако глава украинского МИД Андрей Сибига также не подтвердил планы на переговоры.

Вопрос безопасности судоходства в Черном море обсуждали Россия и США на встрече 24 марта. Тогда Вашингтон принял решение способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Как отмечали в МИД Украины, соглашение о временном перемирии должно распространяться на исключительно гражданские суда и не затронет военные корабли РФ. Также украинская сторона намерена рассматривать перемещение российских военных судов за пределами восточной части Черного моря как угрозу нацбезопасности и нарушение принципа свободного судоходства.