Песков не смог сказать, будет ли Путин участвовать в шествии "Бессмертного полка"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов, примет ли Владимир Путин участие в шествии "Бессмертного полка" в День Победы.

"Пока не могу вам сказать", – сказал представитель Кремля, слова которого передает РИА Новости.

Парад Победы состоится на Красной площади 9 мая, генеральная репетиция мероприятия назначена на 7 мая.

Российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в параде Победы на Красной площади в день 78-й годовщины примут участие более 10 тысяч человек. Кроме того, на мероприятии задействуют 125 единиц вооружения и военной техники.

После Парада по традиции пройдет шествие "Бессмертного полка". В прошлом году в Москве участие в акции приняли более миллиона человек. Общее число участников шествия в России составило порядка 12 миллионов человек.

В шествии тогда принял участие Владимир Путин. Президент традиционно нес в руках портрет своего отца, Владимира Спиридоновича Путина, который в годы войны защищал "Невский пятачок". Мэр столицы – портрет своего дяди, участника ВОВ, рядового стрелка Филиппа Собянина.



Парад Победы на Красной площади отменять не планируется – Песков

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