Минобороны РФ может полностью взять под контроль крупные города Украины – Песков

Фото: ТАСС/Александр Река

Минобороны РФ не исключает взятия под полный контроль крупных населенных пунктов Украины, если будет обеспечена максимальная безопасность гражданских лиц, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

Он подчеркнул, что эти населенные пункты практически находятся в окружении. Исключением являются зоны, используемые для гуманитарной эвакуации.

Ранее представитель Кремля сообщил, что спецоперация России по защите Донецкой и Луганской народных республик идет по плану и будет завершена в срок в полном объеме. Он уточнил, что в начале проведения операции Владимир Путин приказывал воздерживаться от мгновенного штурма крупных населенных пунктов.

Песков попросил не считать первоисточником сообщения газет о российской спецоперации. Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не запрашивала у Китая помощи в проведении специальной операции на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

