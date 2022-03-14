Минобороны РФ может полностью взять под контроль крупные города Украины – Песков

Фото: ТАСС/Александр Река
Минобороны РФ не исключает взятия под полный контроль крупных населенных пунктов Украины, если будет обеспечена максимальная безопасность гражданских лиц, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.
Он подчеркнул, что эти населенные пункты практически находятся в окружении. Исключением являются зоны, используемые для гуманитарной эвакуации.
Ранее представитель Кремля сообщил, что спецоперация России по защите Донецкой и Луганской народных республик идет по плану и будет завершена в срок в полном объеме. Он уточнил, что в начале проведения операции Владимир Путин приказывал воздерживаться от мгновенного штурма крупных населенных пунктов.
Песков попросил не считать первоисточником сообщения газет о российской спецоперации. Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не запрашивала у Китая помощи в проведении специальной операции на Украине.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МИД КНР опровергли информацию о том, что РФ запрашивала военную помощь у Китая
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