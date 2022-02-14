Песков прокомментировал госпитализацию Жириновского и Зюганова

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Врачи и представители Минздрава РФ не сообщали о наличии угрозы для жизни и здоровья глав КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что они госпитализированы. <...> Врачи делают свою работу, наши врачи делают ее превосходно", – цитирует его РИА Новости.

Песков пожелал политикам скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Информация о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы появилась 9 февраля. Сообщалось, что политик подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позднее в Минздраве заверили, что состояние политика стабильно.

О госпитализации Зюганова стало известно 11 февраля. Представитель КПРФ рассказал, что он лег в больницу для профилактики: в последнее время у политика наблюдались признаки простудного заболевания, и он решил обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить любые риски. Позже секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подтвердил, что Зюганов госпитализирован в ЦКБ.

