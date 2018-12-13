Путин рассказал о переломном моменте в школьной жизни

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин рассказал, что математические успехи, которых он достиг в школьные годы, повысили его самооценку. Об этом президент рассказал на открытом уроке в рамках форума "Проектория".
"Я до восьмого, по-моему, класса – считал, что с математикой у меня как бы не очень, мне вообще не до математики было, у меня был другой образ жизни", – приводит слова Путина ТАСС.
Его отношение к предмету изменил новый учитель, который пришел из института и организовал в школе кружок математики. По словам президента, в школе он изучал арифметику, а здесь его учили мыслить абстрактно, что стало для него открытием. "Это открытие сделал благодаря ему (преподавателю), я до сих пор ему благодарен", – отметил президент. Путин признался, что эти успехи повысили его самооценку и позволили ему добиться успехов в других отраслях знаний.
Ранее Путин рассказал, что доволен выбором своей профессии, хотя сейчас его интересуют темы искусственного интеллекта и генетики. Говоря о претенденте на президентский пост, Путин сказал, что им может стать человек любой профессии. Главное – посвятить этому делу всю жизнь.
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