Путин рассказал о кандидатуре на пост президента

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Возглавить страну может человек любой профессии, но он должен быть готов посвятить этому делу всю свою жизнь, сообщил Владимир Путин на площадке форума "ПроеКТОриЯ".

Своим личным опытом российский лидер поделился со слушателями всероссийского открытого урока, передает ТАСС. Он отметил, что, как правило, главами государств становятся люди с юридическим либо экономическим образованием, которые погружены в социум и законы, а также во взаимодействие людей между собой.

По его мнению, эти профессиональные знания нужны и полезны, однако человек любой профессии может быть и главой государства, и главой правительства.

После очередных выборов главы государства, на которых победил Владимир Путин, он рассказал о цели нового президентского срока.

Он подчеркнул, что работа над обеспечением обороноспособности страны и вопросами безопасности продолжится, но приоритетными будут это внутренняя повестка и обеспечение роста экономики России.