Путин рассказал о своем выборе профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин заявил, что доволен своей профессией. Об этом он рассказал на открытом уроке "Направление прорыва" в рамках форума "ПроеКТОриа".

"Я долго выбирал свою профессию. Учился на юридическом факультете тогда Ленинградского, а сейчас Санкт-Петербургского государственного университета. Я доволен своим выбором", – приводит слова Путина "Интерфакс".

Отвечая на вопрос о современных профессиях, президент заявил, что его особенно захватывают темы генетики и искусственного интеллекта.

Наиболее востребованными в ближайшие 20 лет станут профессии разработчика дополненной реальности, генетического консультанта и архитектора медицинского оборудования, считают эксперты.

Ранее историки назвали древнейшей профессией шаманизм. Шаманы и знахари имели свои обязанности и привилегии, а их услуги оплачивались.