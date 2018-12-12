Названа первая древнейшая профессия в истории человечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Историки назвали профессию, которую действительно можно назвать первой древнейшей. Это оказался шаманизм, сообщает "Мир 24".

Они объясняют, что шаманы, или знахари, занимали особое положение в древних сообществах благодаря своим "магическим" способностям. К примеру, считалось, что они могут вызывать дождь, исцелять болезни или обеспечивать удачу на охоте.

По словам экспертов, делать оружие или шить одежду в древние времена умели практически все члены племен, но говорить с духами могли лишь единицы.

Шаманы имели свои обязанности и привилегии, а также получали плату за услуги. Историки утверждают, что это уже можно назвать профессиональной деятельностью.

Исследователи также рассказывают, что в древних сообществах шаманы вели себя примерно одинаково, даже несмотря на тысячи километров между ними. Все они проходили сложные обряды посвящения, сопровождали свои ритуалы музыкой и карали тех, кто не подчинялся их воле.

В ноябре в Мосгордуме предложили создать реестр лжемагов и объединить всех экстрасенсов в профессиональную ассоциацию. Предполагается, что реестр позволит дать правовую оценку действиям магов.

Кроме того, в Госдуме предлагают ввести уголовную ответственность за платные занятия экстрасенсорный деятельностью. Наказывать предлагается по статье "Мошенничество". Отмечается, что речь идет именно о платных услугах. Ограничения не касаются деятельности народных целителей.