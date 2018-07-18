Названы самые востребованные в ближайшие 20 лет профессии

Самыми востребованными профессиями в ближайшие 20 лет могут стать разработчик дополненной реальности, генетический консультант и архитектор медицинского оборудования, сообщает Агентство "Москва". Об этом заявил замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Андрей Бесштанько на Московском урбанистическом форуме.
Он отметил, что в ближайшие 20 лет в области туризма будут также пользоваться спросом архитектор территории и консьерж робототехники.
В строительстве будут востребованы специалисты по модернизации строительных технологий, в сфере транспорта – проектировщики композитных материалов и инженер по безопасности транспортной сети.
По словам Бесштанько, в образовании будут популярны разработчики образовательных траекторий и организаторы проектного обучения. В медицине работу легко найдут IT-медики, генетические консультанты и архитекторы медоборудования.
В социальной сфере ситуация на рынке останется стабильной, уверен замруководителя ведомства. Спросом будут пользоваться специалисты по уходу за людьми с ограниченными возможностями здоровья и соцработники по онлайн-адаптации маломобильных людей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: