Названы самые востребованные в ближайшие 20 лет профессии

Самыми востребованными профессиями в ближайшие 20 лет могут стать разработчик дополненной реальности, генетический консультант и архитектор медицинского оборудования, сообщает Агентство "Москва". Об этом заявил замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Андрей Бесштанько на Московском урбанистическом форуме.

Он отметил, что в ближайшие 20 лет в области туризма будут также пользоваться спросом архитектор территории и консьерж робототехники.

В строительстве будут востребованы специалисты по модернизации строительных технологий, в сфере транспорта – проектировщики композитных материалов и инженер по безопасности транспортной сети.

По словам Бесштанько, в образовании будут популярны разработчики образовательных траекторий и организаторы проектного обучения. В медицине работу легко найдут IT-медики, генетические консультанты и архитекторы медоборудования.

В социальной сфере ситуация на рынке останется стабильной, уверен замруководителя ведомства. Спросом будут пользоваться специалисты по уходу за людьми с ограниченными возможностями здоровья и соцработники по онлайн-адаптации маломобильных людей.