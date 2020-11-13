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Общество

15:11

Песков сообщил, что РФ ждет информацию о расследовании по сбитому вертолету

власть общество

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в РФ ждут, когда из Баку будет предоставлена информация о расследовании по сбитому российскому вертолету над Арменией. Он также отметил, что между странами уже налажены каналы тесного общения и в дополнительных путях нет необходимости.

"Азербайджанская сторона весьма оперативно заявила о том, что будет проведено тщательное расследование, будут установлены и наказаны виновные. Безусловно, мы будем ожидать информацию на этот счет", – уточнил Песков.

Атака на вертолет Ми-24 была произведена со стороны азербайджанских военных 9 ноября. Летательный аппарат сбили залпом из переносного зенитно-ракетного комплекса. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения за сбитый вертолет и заявил о готовности выплатить компенсацию за произошедшее. В стране также возбудили уголовное дело для расследования трагедии.

В Азербайджане расследуют уголовное дело о сбитом российском вертолете

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