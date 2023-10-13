Путин оценил желание экономрегуляторов оставлять часть выручки за рубежом

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В современных условиях российские экономрегуляторы предпочитают оставлять значительную часть валютной выручки за рубежом. Об этом заявил Владимир Путин.

По его словам, причины текущего уровня курса рубля состоят в увеличении объема импорта и нежелании экспортеров возвращать выручку в страну.

"В этом все и дело. А с учетом того, что импорт возрос, восстановились товарные потоки и наладилась логистика, как у нас в народе говорят, голь на выдумку хитра, чего бы нам ни придумывали, все равно у нас люди поумнее, придумывают обходные пути, и придумали", – подчеркнул президент РФ.

В частности, глава страны объяснил указ об обязательной продаже валютной выручки для российских экспортеров. Документ стал результатом найденного между экспертами и специалистами компромисса. Он также обратил внимание на наличие логики у такого решения.

Соответствующий указ президент РФ подписал 11 октября. Он затронет 43 группы компаний. Доля предъявляемых к продаже средств должна быть не менее 80% от полученных на счета. Механизм начнет действовать для указанных российских экспортеров с 16 октября.

Позже правительство РФ установило объем валютной выручки. Компании обязали в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, которая была зачислена на их счета в банках РФ. Однако сумма должна составлять не менее 50% от той, которая была получена по каждому экспортному контракту, не позднее 30 дней с момента ее передачи экспортеру.

Эксперт прокомментировал, как продажа валютной выручки отразится на курсе рубля