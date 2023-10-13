Путин назвал эффективным и логичным решение о продаже валютной выручки

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Курс рубля может колебаться из-за того, что валютная выручка не до конца возвращается в РФ, на фоне чего был принят указ о ее обязательной продаже для российских экспортеров. Об этом заявил Владимир Путин.

"Я не знаю, насколько это будет эффективно. На мой взгляд, эффект будет, 100%. Разные есть подходы, у Центробанка свои взгляды, у правительства – свои, у администрации – немножко свои", – сказал он.

По словам российского лидера, документ стал результатом найденного между экспертами и специалистами компромисса. Он также обратил внимание на наличие логики у такого решения.

Между тем уполномоченных от Росфинмониторинга назначили для того, чтобы иметь полную и достоверную информацию о денежных притоках в РФ, пояснил Путин. Данные об этом будут направляться ответственным органом властям.

Действие указа, который ранее подписал Путин, затронет 43 группы компаний. Доля предъявляемых к продаже средств должна быть не менее 80% от полученных на счета. Механизм начнет действовать для указанных российских экспортеров с 16 октября.



Эксперт прокомментировал, как продажа валютной выручки отразится на курсе рубля