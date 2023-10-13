Путин назвал сделанное ЕС предложение Украине уничтожением отраслей производства

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Предложение Евросоюза, сделанное Украине, равнозначно уничтожению главных отраслей производства. Об этом заявил Владимир Путин.

"Если почитать то, что Евросоюз предлагал тогда Украине, то, что, видимо, сейчас реализуется, это просто было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми когда-то советская Украина гордилась", – сказал он.

При этом, по словам российского лидера, уже сейчас на Украине ничего не осталось.

Между тем российский лидер обратил внимание, что Украина всегда старалась держаться вдали от СНГ, проталкивая при этом вопрос о зоне свободной торговли с надеждой на экономический для себя интерес. Однако после этого все ушло в сторону подписания договора об ассоциации с Евросоюзом и довело до госпереворота, заявил Путин.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил о возможном вступлении Украины в состав ЕС в 2030 году. Он сказал, что Киев, как и другие кандидаты на вступление, должен продолжать проводить реформы и бороться с коррупцией.

Позже СМИ сообщали, что вступление Украины в ЕС обойдется в 186 миллиардов евро. Однако вскоре эту информацию опровергли в ЕК.



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