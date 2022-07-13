Песков сообщил об отсутствии финализации ситуации с ограничениями транзита в Калининград

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Никакой финализации ситуации с ограничениями транзита грузов в Калининград пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, Москва ожидает "каких-то подвижек", однако пока нельзя утверждать, что проблема решилась.

При этом Песков не ответил, о каких именно подвижках может идти речь, и попросил набраться терпения.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. По словам собеседника газеты, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель. Он добавил, что в этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Впоследствии власти страны заявили, что не собираются устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.

Позже агентство Reuters сообщило, что Литва приняла решение расширить ограничения на перевозку товаров через свою территорию в Калининград из-за введения объявленных ранее санкций ЕС в отношении России. В список подпадающих под санкции товаров внесены цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

