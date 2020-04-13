Путин и Трамп в разговоре не обсуждали отмену санкций – Песков

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора не затрагивали тему санкций, сообщает "Газета.ру".

"Вы знаете, что Путин не поднимает тему санкций при общении с главами государств, которые такие рестрикции применили в отношении нашей страны", – добавил пресс-секретарь президента.

Песков при этом уточнил, что Трамп со своей стороны также не касался данного вопроса.

В декабре прошлого года Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предполагал крупный пакет санкций, в том числе в отношении российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

В Кремле шаги Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг также раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2".

Он заметил, что у ЕС и США одинаковые ценности, но, по его словам, использовать методы 30-летней давности "уже нельзя, поскольку мир стал многополярным".

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

