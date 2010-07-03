Заместители мэра Москвы отчитались о доходах

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Заместители мэра Москвы и главы некоторых столичных департаментов отчитались о доходах за 2018 год. Декларации опубликованы на портале мэра и правительства столицы.

Годовой доход заместителя мэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова за 2018 год составил почти 20 миллионов рублей. В собственности чиновника находятся три земельных участка, жилой дом, два нежилых помещения и мотоциклы Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S.

Заработок заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина составил почти 8,82 миллиона рублей. Он владеет двумя домами, двумя земельными участками и квартирой. Прибыль заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова составила почти 8,19 миллиона рублей. В собственности чиновника находится земельный участок, дача, 1/2 доли квартиры и машиноместо.

Кроме того, опубликованы данные о доходах заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко (7,33); заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой (8,2); руководителя аппарата мэра и правительства Натальи Сергуниной (7,23); заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова (7,7).

Также в открытый доступ выложены декларации о доходах министров правительства Москвы: руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина (81,3); руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко (5); руководителя департамента городского имущества Максима Гамана (8,5), руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой (7,6).

Руководитель департамента образования и науки Исаак Калина задекларировал 10,15 миллиона рублей; руководитель департамента культуры Александр Кибовский – 11,5; руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян – 9,52; руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк – 10,34; руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун – 9,7; начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков – 9,15.

Ранее сайт Кремля сообщил, что в 2018 году президент России Владимир Путин заработал 8,6 миллиона рублей. Это на 1,3 миллиона меньше дохода премьера Дмитрия Медведева за тот же период.