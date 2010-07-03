Навка вновь обогнала жен высших чиновников по доходам

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Жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка снова стала лидером по доходам среди супруг высших чиновников Кремля и правительства. За 2018 год она заработала 218 миллионов 603 тысяч 669 рублей, передает ТАСС.

Таким образом доход Навки вырос на 18,2 миллиона рублей в сравнении с 2017-м. Сейчас она зарабатывает в 17 раз больше своего мужа.

За спортсменкой числятся земельные участки в 79 и 14 соток, а также два дома, три квартиры и одно место для авто. В декларации сказано, что вся недвижимость находится в России. При этом в документе нет американской квартиры Навки, упоминавшейся годом ранее.

Среди самых обеспеченных супругов высокопоставленных госслужащих также оказались супруг вице-премьера Татьяны Голиковой и жена министра культуры Владимира Мединского, а также супруги вице-премьеров Дмитрия Козака и Виталия Мутко.

При этом жена Дмитрия Медведева задекларировала нулевой доход. Сам же премьер-министр обогнал Владимира Путина.

