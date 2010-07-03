Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:14

Навка вновь обогнала жен высших чиновников по доходам

общество финансы

19:14

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка снова стала лидером по доходам среди супруг высших чиновников Кремля и правительства. За 2018 год она заработала 218 миллионов 603 тысяч 669 рублей, передает ТАСС.

Таким образом доход Навки вырос на 18,2 миллиона рублей в сравнении с 2017-м. Сейчас она зарабатывает в 17 раз больше своего мужа.

За спортсменкой числятся земельные участки в 79 и 14 соток, а также два дома, три квартиры и одно место для авто. В декларации сказано, что вся недвижимость находится в России. При этом в документе нет американской квартиры Навки, упоминавшейся годом ранее.

Среди самых обеспеченных супругов высокопоставленных госслужащих также оказались супруг вице-премьера Татьяны Голиковой и жена министра культуры Владимира Мединского, а также супруги вице-премьеров Дмитрия Козака и Виталия Мутко.

При этом жена Дмитрия Медведева задекларировала нулевой доход. Сам же премьер-министр обогнал Владимира Путина.

Читайте также

общество финансы

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика