13 марта, 17:42Политика
Песков объяснил проблемы со звуком на видео с Путиным из Курской области
Фото: kremlin.ru
Проблемы со звуком на видео с совещанием Владимира Путина в одном из пунктов управления курской группировкой войск возникли из-за рассинхронизации звуковой дорожки с видео, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Был вариант или несколько часов еще ждать, чтобы привести все в порядок и починить это несоответствие, или скорее проинформировать общественность", – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Было принято решение показать видео как можно скорее. Потом, при публикации файла на сайте Кремля, звук был отредактирован, добавил Песков.
Президент РФ, впервые с момента вторжения украинских войск в Курскую область, посетил регион 12 марта. На совещание он прибыл в военной форме.
Песков заявлял, что появление Путина в военной форме говорит о решимости завершить освобождение области уже в ближайшее время. Западные журналисты назвали это решение "сигналом".
Путину доложили, что операция по освобождению Курской области входит в завершающую стадию