Песков объяснил проблемы со звуком на видео с Путиным из Курской области

Фото: kremlin.ru

Проблемы со звуком на видео с совещанием Владимира Путина в одном из пунктов управления курской группировкой войск возникли из-за рассинхронизации звуковой дорожки с видео, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Был вариант или несколько часов еще ждать, чтобы привести все в порядок и починить это несоответствие, или скорее проинформировать общественность", – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Было принято решение показать видео как можно скорее. Потом, при публикации файла на сайте Кремля, звук был отредактирован, добавил Песков.

Президент РФ, впервые с момента вторжения украинских войск в Курскую область, посетил регион 12 марта. На совещание он прибыл в военной форме.

Песков заявлял, что появление Путина в военной форме говорит о решимости завершить освобождение области уже в ближайшее время. Западные журналисты назвали это решение "сигналом".

