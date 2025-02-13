Путин поручил проверить состояние танкерного флота до 1 июня

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Владимир Путин поручил правительству при участии Генпрокуратуры до 1 июня 2025 года проверить состояние танкерного флота и принять меры для повышения его безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский президент распорядился при необходимости представить предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов и осуществлением транспортировки морскими речными судами, хранения и перевалки на них нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, Путин поручил провести анализ нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, которыми регламентируется транспортировка морскими и речными судами, а также регулируются вопросы предупреждения и ликвидации разлива нефтепродуктов при проведении такой транспортировки. По результатам работы необходимо предоставить предложения по усовершенствованию актов и документации.

Более того, Путин поручил провести проверку исполнения поручений по вопросам оказания помощи россиянам, которые пострадали в 2024 году из-за весенних паводков в Оренбургской области.

Глава государства распорядился проверить соблюдение субъектами экономической деятельности положений российского законодательства, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов, а также принять меры, обеспечивающие соблюдение таких положений.

В свою очередь, до 15 марта правительству при участии РАН поручено провести оценку возможности использования и обеспечить использование отечественной техники, технологий, результатов научных исследований и экспериментальных разработок для ликвидации последствий ЧС, обусловленной разливом нефтепродуктов из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе на Кубани.

Также следует представить предложения по совершенствованию планирования и проведения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию разливов нефтепродуктов на РФ, в том числе в море, а также привлечению дополнительных сил и средств для этих целей, указано в документе.

Черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в декабре прошлого года.

В конце января специалисты приступили к демонтажу части танкера "Волгонефть-239" после откачки мазута с его кормовой части. Работы завершатся к 31 марта.