Песков заявил, что дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата послания Владимира Путина Федеральному собранию пока еще не установлена.

Пресс-секретарь президента уточнил, что в феврале послания не будет. Песков подчеркнул, что журналисты будут проинформированы тогда, когда будет выбрана дата проведения мероприятия.

Ранее Песков заявлял, что подготовка послания занимает много времени, однако она проходит своим ходом.

Предыдущее послание было оглашено в Гостином Дворе в Москве 29 февраля 2024 года. Мероприятие продлилось 2 часа и 6 минут и стало рекордным по продолжительности. Российский лидер затронул ряд тем, которые касаются как внешней политики, так и внутренних вопросов страны.

Послание удалось реализовать на 84,3% – 75 из 89 пунктов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом, которая прошла в середине декабря 2024 года.

Больше всего законов было принято в сфере государственного строительства – 66. На втором месте идут законы, принятые по экономической политике государства, на третьем – социальная политика, поддержка многодетных семей и демографических проектов.

