Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах.

По его словам, граждане РФ видят выступления главы государства почти каждый день. Более того, президент РФ, как утверждает Песков, живет в условиях очень сложного графика. Все это, уточнил пресс-секретарь российского лидера, отличает его от других кандидатов, поэтому ему не нужно участвовать в дебатах.

Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных каналах.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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