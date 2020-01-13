Опубликована новая серия фотографий к 20-летию избрания Путина президентом

Фото: скриншот сайта 20.kremlin.ru

В Сети опубликовали новую серию фотографий к 20-летию избрания Путина главой государства. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ. Фотографии размещены на сайте Кремля.

"Путин. 20 лет" – это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном личных фотографов и операторов. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Владимира Путина президентом и главой правительства", – указано в сообщении.

На данный момент посетители портала могут ознакомиться с подборками с 31 декабря 1999 года по 2009 год. В пресс-службе президента РФ уже уточнили, что в ближайшее время коллекция будет пополнена материалами за другие периоды.

Первая подборка фотографий и видеоматериалов стала доступна в конце 2019 года. Тогда в ней содержались материалы до 2004 года. Снимки и ролики для коллекции также предоставили личные фотографы и операторы главы государства.

