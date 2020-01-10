Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

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Американская актриса Шэрон Стоун назвала президента России Владимира Путина сильным лидером, который всегда руководствуется интересами страны. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я считаю, что Путин сильный лидер своей страны. Но я не хочу, чтобы он управлял моей страной", – сказала она.

Актриса добавила, что американский президент Дональд Трамп не обладает такими качествами. Он является подражателем и манипулятором, который не уважает свой пост.

"Трамп манипулирует другими главами государств. Он подражатель", – заключила Стоун.

Ранее Владимир Путин заявил, что не имеет претензий к Дональду Трампу из-за проблем в отношениях двух стран. Он отметил, что в Кремле знают о факторе внутриполитической борьбы в США.

Российский лидер отметил, что на данный момент глава Белого дома не может предпринять шаги для улучшения российско-американских отношений из-за внутриполитической повестки в стране.

