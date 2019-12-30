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Политика

18:50

Кремль опубликовал архивные материалы к 20-летию Путина у власти

власть политика

Фото: 20.kremlin.ru

Кремль опубликовал редкие архивные фотографии и видеозаписи к 20-летию работы Владимира Путина на посту главы государства и председателя правительства.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все снимки и записи были сделаны личными фотографами и операторами российского лидера. Сам альбом включает в себя наиболее знаковые моменты последних двух десятилетий.

Подборка начинается с 31 декабря 1999 года. Материалы доступны по 2004 год. В ближайшее время альбом будет расширяться.

Ранее журналисты агентства Bloomberg назвали главное достижение Владимира Путина за все годы президентства. В материале указывается, что Россия смогла восстановить значительную часть влияния, потерянного после распада Советского Союза.

При Путине страна нарастила свое геополитическое влияние при скромном бюджете. В качестве сравнения в материале приводятся США, которые тратят на оборону в два раза больше денег, чем Россия на все сразу.

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