"Россия 1": число обращений к прямой линии Путина превысило полмиллиона

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Количество обращений граждан РФ к прямой линии Владимира Путина выросло до 500 тысяч. Об этом заявили в эфире телеканала "Россия 1".

"Интерес к программе колоссальный, россияне очень активно задают вопросы главе государства", – подчеркнули телеведущие.

Больше всего обращений от граждан РФ поступает по телефону (248 тысяч звонков. – Прим. ред.), а другим популярным способом для направления запросов у россиян стали СМС – их количество составило уже около 111 тысяч, отметили в эфире.

Большая пресс-конференция, которая будет совмещена с прямой линией, с Путиным состоится 19 декабря. Вопросы принимаются с 8 декабря и до окончания мероприятия.

Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номеру 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что обращения, направляемые гражданами для прямой линии с Путиным, присылают в основном женщины.

При этом он также заявил, что без внимания не останутся и детские обращения, в которых юные россияне "заказывают подарки" на Новый год. Однако удовлетворить каждую просьбу не представляется возможным, отметил он.

