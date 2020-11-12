В Кремле опровергли заявление Турции об участии в миссии в Карабахе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Турции об участии в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, эта тема не обсуждалась, таких договоренностей не было.

"Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, а взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о заявлениях Анкары про присутствие ее миротворцев в Карабахе.

Ранее стало известно, что министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Совместный центр расположится на территории Азербайджана. Он будет вести сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня.

Шойгу отметил, что достигнутые главами РФ, Азербайджана и Армении договоренности и введение российских миротворцев в Карабах позволили остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни.

В район Карабаха направят почти 2 тысячи российских миротворцев. Всего на место вылетят 22 военно-транспортных самолета Ил-76. Сообщалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

