Путину доверяет около 80% россиян

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия россиян к Владимиру Путину составляет 80%, об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

В соцслужбе отметили, что показатель не изменился за неделю. Кроме того, большая часть населения, а именно 82%, уверена, что президент хорошо выполняет свою работу.

О положительной оценке работы правительства заявили 58% опрошенных, этот показатель увеличился на 3%. Вместе с тем работу главы кабинета министров Михаила Мишустина назвали хорошей 60% россиян.

Опрос проводился с 5 по 7 сентября, в нем приняли участие 1,5 тысячи граждан.

Ранее в стране проводился опрос, который затронул деятельность политических партий. Фракцию "Единая Россия" поддержали 43% опрошенных, а КПРФ и ЛДПР – 7 и 9% соответственно. О поддержке партии "Новые люди" сказали всего 3% респондентов.

