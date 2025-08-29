ФОМ: Владимиру Путину доверяют 80% жителей России

Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину доверяют 80% жителей России. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование фонда "Общественное мнение".

Опрос проводился с 22 по 24 августа. Участие в нем приняли 1,5 тысячи граждан. Среди них 81% высоко оценили работу Путина в качестве главы государства.

Правительство страны, в свою очередь, положительно оценили 55% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 57% опрошенных.

Опрос также затронул политические партии. В частности, фракция "Единая Россия" усилила свои позиции, получив 43% голосов, что на 1% больше предыдущего исследования.

КПРФ и ЛДПР сохранили свои показатели в 7 и 9% соответственно, а партия "Справедливая Россия – За правду" набрала 4%. При этом "Новые люди" потеряли в поддержке, набрав 3% голосов.

Ранее среди россиян прошел еще один опрос, согласно которому 40% граждан посчитали себя "особым народом". Выяснилось, что идея "особой исключительности" наиболее популярна среди людей старше 45 лет (45%), тогда как среди молодежи 18–24 лет ее поддерживают лишь 23%.

Еще 61% граждан считают русских таким же народом, как и все остальные. Доля тех, кто считает судьбу русских тяжелее других, сократилась с 71% в 2000 году до 32% в 2025 году.

