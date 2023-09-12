За рубеж уехали 160–170 деятелей культуры, не согласных с позицией властей РФ – Путин

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По разным подсчетам, за рубеж выехали 160–170 деятелей культуры, не согласных с позицией руководства России, сообщил Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

По мнению президента, лучше, чтобы эти люди выражали свое несогласие с политикой РФ и обслуживали интересы Запада там, чем если бы они оставались в стране и продвигали "нетрадиционные ценности".

"Пострадала ли от этого российская культура? Ну наверное, если талантливый человек, который мог бы здесь что-то сделать, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Но, с другой стороны, вот я вам честно скажу, может, лучше он тогда пускай выражает несогласие с политикой РФ там, за границей", – заявил российский президент.

Он подчеркнул, что никто не закрывал уехавшим из России дорогу назад и не может это сделать, они сами уехали в другие страны. Президент напомнил, что в соответствии с российским законом гражданин России может жить, где хочет, но никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в Российскую Федерацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что россияне, покинувшие страну после начала СВО, со временем будут возвращаться на родину.

По его словам, в основе многих процессов лежит экономика, а Россия в этом плане живет неплохо. Он признал, что на фоне серьезного давления со стороны Запада у РФ есть трудности, однако, несмотря на это, она развивается и демонстрирует хорошие показатели.

Ранее генконсул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров сообщил, что около половины из 400 тысяч россиян, уехавших в Казахстан на фоне частичной мобилизации в 2022 году, вернулись в РФ. При этом большинство из тех, кто уезжал, оказались бывшими гражданами Казахстана или их потомками, заметил дипломат.



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