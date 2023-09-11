Уехавшие после начала СВО россияне со временем будут возвращаться – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что россияне, покинувшие страну после начала СВО, со временем будут возвращаться на родину. Таким мнением он поделился в интервью РБК.

"По мере того как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали, эти люди будут приезжать сюда", – сказал представитель Кремля.

По его словам, в основе многих процессов лежит экономика, а Россия в этом плане живет неплохо. Он признал, что на фоне серьезного давления со стороны Запада у РФ есть трудности, однако, несмотря на это, она развивается и демонстрирует хорошие показатели.

Ранее генконсул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров сообщил, что около половины из 400 тысяч россиян, уехавших в Казахстан на фоне частичной мобилизации в 2022 году, вернулись в РФ. При этом большинство из тех, кто уезжал, оказались бывшими гражданами Казахстана или их потомками, заметил дипломат.



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