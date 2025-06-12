Песков позитивно оценил поздравление госсекретаря США с Днем России

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позитивно оценил поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России. Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

В своем обращении Рубио подчеркнул приверженность Штатов к поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему. Кроме того, отметил он, Америка стремится выстраивать конструктивные отношения с РФ.

Комментируя заявление госсекретаря США, Песков обратил внимание, что такой подход полностью совпадает со взглядами Москвы. По его словам, нынешняя администрация Штатов в очередной раз показала свое отличие от предыдущей.

"И при сохранении большого количества разногласий, которые неизбежно всегда были и будут между нашими странами, все-таки администрация выступает за диалог и за решение самых сложных проблем путем диалога", – заявил представитель Кремля.

Между тем посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал, что новый раунд переговоров России и Штатов по устранению "раздражителей" в двусторонних дипломатических отношениях пройдет "в самое ближайшее время в Москве".

По словам дипломата, движение вперед между странами есть и измеряется осязаемым результатом, как принятое во время последнего раунда консультаций предварительное решение перенести переговоры в свои столицы.