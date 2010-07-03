В Кремле опровергли роль Путина в смягчении меры пресечения Калви

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В Кремле опровергли влияние Владимира Путина на решение суда об освобождении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви из-под стражи и переводе его под домашний арест.

"Это никакой роли не сыграло, тем более, что мы тщательно избегали каких-либо оценок. Президент не мог и не может, и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия или в судебные действия", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее Песков сообщал, что президент в курсе уголовного дела в отношении Майкла Калви. По его словам, "позиция президента заключается в том, что дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России и не должно иметь какого-то негативного воздействия".

Публично российский лидер дело Baring Vostok никогда не комментировал. Во время послания Федеральному собранию он лишь затрагивал вопросы, связанные с уголовными делами против бизнесменов.

Уголовное дело о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", основным фигурантом в котором стал Калви, возбуждено Следственным комитетом России в феврале 2019 года. В рамках расследования были задержаны и затем арестованы американский бизнесмен и еще пять человек. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").

Основателя Baring Vostok Калви и экс-главу банка "Восточный" Кордичева отпустили из СИЗО

Следователи считают, что у банка "Восточный" были похищены средства через обмен выданного "Первому коллекторскому бюро" кредита на пакет акций International Financial Technology Group, которые реально почти ничего не стоят.