Путин считает, что подозрения в отношении Калви нельзя игнорировать – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Владимир Путин считает, что игнорировать дело в отношении сотрудников Baring Vostok, в том числе основателя фонда Майкала Калви, нельзя. Об этом президент сказал на закрытой встрече, передает Bloomberg.

По данным источников издания, не давал предварительного согласия на арест сотрудников компании, при этом считает оправданным предварительное заключение при расследовании некоторых дел, связанных с бизнесом.

Публично же российский лидер дело Baring Vostok не комментировал. Во время послания Федеральному собранию он лишь затрагивал вопросы, связанные с уголовными делами против бизнесменов.

Ранее сообщалось, что Владимиру Путину доложат о письме Baring Vostok, попросившего президента взять под личный контроль дело сотрудников инвестиционного фонда. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что не знает, видел ли Путин письмо от руководства фонда.

16 февраля Басманный суд на два месяца арестовал основателя Baring Vostok и председателя совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви по делу о хищении у банка 2,5 миллиарда рублей. Аналогичную меру пресечения выбрали и для его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля.