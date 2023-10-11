Позиция РФ по палестино-израильскому конфликту сложилась в последние десятилетия – Путин

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Позиция России по палестино-израильскому конфликту сложилась не сегодня, а в последние десятилетия, заявил Владимир Путин.

Он напомнил, что Москва всегда выступала за реализацию решения Совета безопасности ООН о создании палестинского государства. По мнению президента, корень всех проблем кроется в нерешенности этого вопроса.

Путин также добавил, что многие в США считают, что решить конфликт на Ближнем Востоке можно созданием суверенной Палестины, но верх берут сторонники силовых методов.

Ранее российский лидер призвал обе стороны в Израиле "оставить в покое" женщин и детей. По его мнению, бороться "между собой" должны мужчины.

Президент заявил, что Израиль занял часть исконно палестинских земель, в том числе с помощью военной силы. Одной из причин взрыва насилия в регионе является "поселенческая политика" Израиля, сказал Путин.

Глава РФ отметил, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина и воспринимается как несправедливость.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 1 055 граждан. В результате эскалации конфликта пострадали 5 184 человека.

Посольство РФ в Израиле сообщило о гибели четырех граждан России в результате эскалации ситуации в Израиле. Ведомство также уточнило, что шесть россиян пропали без вести.

Посольство РФ в Израиле продолжает получать обращения от россиян