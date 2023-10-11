Путин призвал обе стороны конфликта в Израиле "оставить в покое" женщин и детей

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Владимир Путин призвал обе стороны в Израиле "оставить в покое" женщин и детей. Если мужчины решили между собой бороться, то пусть борются, но нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму потери гражданского населения, отметил он на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Президент заявил, что Израиль занял часть исконно палестинских земель, в том числе с помощью военной силы. Он напомнил, что при создании Израиля речь шла и о создании суверенной Палестины, но этого так и не произошло.

"Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана", – сказал президент.

Одной из причин взрыва насилия в регионе является "поселенческая политика" Израиля, сказал Путин. Кроме того, Америка в последние несколько лет пренебрегала механизмами ближневосточного урегулирования. Путин добавил, что США "решили отрегулировать все самостоятельно", сделав ставку на удовлетворении материальных потребностей населения, проживающего на палестинских территориях.

Они пытались подменить решение политических проблем "материальными подачками" Палестине, считает политик. По его мнению, это очень важно для людей с низким уровнем жизни, важно решать социально-экономические вопросы, но Россия всегда говорила, что этого будет недостаточно.

Глава РФ отметил, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина. Воспринимается все, что происходит не только сейчас, но и на протяжении десятилетий, как несправедливость, "возведенная в какую-то невероятную степень".

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 1 055 граждан. В результате эскалации конфликта пострадали 5 184 человека.

Посольство РФ в Израиле сообщило о гибели четырех граждан России в результате эскалации ситуации в Израиле. Ведомство также уточнило, что шесть россиян пропали без вести.

Посольство РФ в Израиле продолжает получать обращения от россиян