Путин заявил о недопустимости повторения таких ЧП, как в Уссурийске

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Чрезвычайную ситуацию, вызванную прорывом дамбы в Уссурийске, следует проанализировать, чтобы не допустить повторения подобного в будущем. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам программы развития дальневосточных городов.

"Одной из причин этого бедствия стал, как известно, прорыв дамбы. Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены", – цитирует его РИА Новости.

Президент напомнил, что в результате происшествия пострадали порядка 44 тысяч человек, ущерб региону составил около 7 миллиардов рублей. В этой связи он призвал власти оценить обстановку в регионах с риском подтопления, в том числе в Уссурийске, и при необходимости принять меры по укреплению берегов, строительству гидросооружений.

В начале августа на реке Раздольной в Уссурийске на фоне обильных дождей произошел прорыв дамбы, созданной для сдерживания паводков. На фоне наводнения в регионе был введен режим ЧС.

Наводнение в этом регионе стало самым масштабным и разрушительным за последнее десятилетие. Река Раздольная поднялась на рекордные 10 метров и подтопила 27 домовладений и 111 придомовых территорий.



Вода в реке в Уссурийске поднялась на рекордные 10 метров