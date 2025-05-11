Срок объявленного Путиным перемирия в честь юбилея Победы истек

Фото: Минобороны РФ

Срок объявленного Владимиром Путиным перемирия в зоне проведения специальной военной в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне истек в 00:00 11 мая. Об этом сообщил президент России.

Режим начал действовать с 00:00 с 7 на 8 мая. По словам российского лидера, этим шагом РФ показала готовность к мирным переговорам без предварительных условий, которые позволят урегулировать конфликт на Украине.

Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии и вновь настоял на более длительном прекращении огня. В то же время американский лидер Дональд Трамп высоко оценил решение России.

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины 9 318 раз нарушили режим. В этих условиях российская армия реагировала зеркально, подчеркнули в ведомстве. За три дня украинские боевики совершили 2 669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов. Также ВСУ 46 раз атаковали, применяя реактивные системы залпового огня, 6 562 раза ударили и сбросили боеприпасы с БПЛА.