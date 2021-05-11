Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу

Фото: РИА Новости/пресс-служба КАПО им. С. П. Горбунова

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

15 января 2021 года министерство иностранных дел России объявило о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора.

Как пояснили в ведомстве, выход США из ДОН существенно нарушил баланс интересов всех стран-участниц, который был достигнут при заключении Договора.

В связи с этим замглавы МИД Сергей Рябков заявил о необходимости союзников Соединенных Штатов определиться с судьбой ДОН до конца мая 2021 года.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. На сегодняшний день в нем участвуют 33 страны. Они совершают облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.

Ранее РФ назвала условие отказа от выхода из ДОН. Как сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Россия не станет выходить из него, если США вновь начнут участвовать в соглашении.

Штаты перестали быть участниками договора в ноябре 2020 года.