Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу

Фото: РИА Новости/пресс-служба КАПО им. С. П. Горбунова
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Это следует из базы данных нижней палаты парламента.
15 января 2021 года министерство иностранных дел России объявило о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора.
Как пояснили в ведомстве, выход США из ДОН существенно нарушил баланс интересов всех стран-участниц, который был достигнут при заключении Договора.
В связи с этим замглавы МИД Сергей Рябков заявил о необходимости союзников Соединенных Штатов определиться с судьбой ДОН до конца мая 2021 года.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. На сегодняшний день в нем участвуют 33 страны. Они совершают облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.
Ранее РФ назвала условие отказа от выхода из ДОН. Как сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Россия не станет выходить из него, если США вновь начнут участвовать в соглашении.
Штаты перестали быть участниками договора в ноябре 2020 года.
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