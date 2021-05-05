Правительство РФ одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кабмин одобрил предложение о денонсации Договора по открытому небу, а также постановил представить его на рассмотрение Владимиру Путину. Соответствующее постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу <...> предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", – говорится в документе.

CША перестали быть участниками договора в ноябре 2020 года. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указывал, что Москва не будет выходить из договора, однако рассмотрит различные варианты ответных действий.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. На сегодняшний день в нем участвуют 33 страны. Они совершают облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.