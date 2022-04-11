Спецоперация РФ призвана покончить с курсом США на доминирование в мире – Лавров

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Специальная военная операция РФ по защите ДНР и ЛНР призвана покончить с курсом Соединенных Штатов на доминирование в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
"Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене", – отметил глава МИД РФ.
По словам Лаврова, доминирование Соединенных Штатов строится на грубейших нарушениях Международного права. Кроме того, как уточнил министр, оно выстраивается по неопределенным правилам, которые США вырабатывают "от случая к случаю".
В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что специальная военная операция России по защите ЛНР и ДНР является результатом нежелания Киева остановить геноцид русских путем выполнения обязательств по международным договоренностям. При этом, как уточнил Антонов, поставки западными странами оружия Киеву провоцируют дальнейшее кровопролитие. Кроме того, такие действия могут привести США и Россию на путь конфронтации.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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