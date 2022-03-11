Настоящему русскому не должно быть стыдно, что он русский – Песков

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Настоящий русский не должен испытывать стыда за то, что он является русским. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Представитель Кремля выразил мнение, что говорящий о подобном стыде не является русским.
"К нему нет никаких претензий. Он не с нами", – подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь оценил возможность дефолта в России. По его словам, фактически условий для этого не существует, если они не создаются искусственно.
До этого Песков прокомментировал предложения Киева о переговорах Зеленского и Путина. Он отметил, что этот вопрос находится на этапе переговоров министров иностранных дел Украины и России.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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