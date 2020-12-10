Путин поздравил RT с 15-летием

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил телеканал RT c 15-летием. Президент подчеркнул, что проект значительно обогатил глобальную информационную повестку за эти годы, сообщается на сайте RT.

По словам Путина, RT является голосом правды, которому доверяют. А успех каналу принесла честная и свободная журналистика.

"Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это еще и тот голос – голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать", – высказался глава государства.



Видео: RT

Он добавил, что в RT всегда представлены разные точки зрения на определенные события, также канал не боится задавать "неудобные" вопросы. Президент пожелал СМИ успехов в дальнейшей деятельности.

В июле этого года телеканал "Россия 1" стал лидером по среднесуточному рейтингу и доле аудитории в крупных городах РФ.

При подсчете учитывали первое полугодие этого года. Целевой аудиторией данного исследования является население 4+. В результате канал, который входит в состав холдинга ВГТРК, обогнал по показателям Первый канал.

