Путин поздравил RT с 15-летием

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил телеканал RT c 15-летием. Президент подчеркнул, что проект значительно обогатил глобальную информационную повестку за эти годы, сообщается на сайте RT.
По словам Путина, RT является голосом правды, которому доверяют. А успех каналу принесла честная и свободная журналистика.
"Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это еще и тот голос – голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать", – высказался глава государства.
Видео: RTОн добавил, что в RT всегда представлены разные точки зрения на определенные события, также канал не боится задавать "неудобные" вопросы. Президент пожелал СМИ успехов в дальнейшей деятельности.
В июле этого года телеканал "Россия 1" стал лидером по среднесуточному рейтингу и доле аудитории в крупных городах РФ.
При подсчете учитывали первое полугодие этого года. Целевой аудиторией данного исследования является население 4+. В результате канал, который входит в состав холдинга ВГТРК, обогнал по показателям Первый канал.
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